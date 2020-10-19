Son dakika haberi... Azerbaycan işgalci Ermenistan'ın saldırılarına sert yanıt veriyor. Birçok bölge işgalden kurtarıldı. Ermenistan'a ait silah ve araçlar da ele geçirildi. A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak son gelişmeleri Terter'den aktarırken, ele geçirilen araçlar görüntülendi. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu ise sivillerin hedef alındığı Gence'de neler yaşandığını aktardı. İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara...

Son dakika haberi... Azerbaycan işgalci Ermenistan'ın saldırılarına sert yanıt veriyor. Birçok bölge işgalden kurtarıldı. Ermenistan'a ait silah ve araçlar da ele geçirildi. A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak son gelişmeleri Terter'den aktarırken, ele geçirilen araçlar görüntülendi. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu ise sivillerin hedef alındığı Gence'de neler yaşandığını aktardı. İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara...