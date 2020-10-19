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Son dakika: Azerbaycan'da cephe hattında son durum ne? A Haber ekipleri sıcak bölgeden aktardı! İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara

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Giriş: 19.10.2020 13:44
Güncelleme:19.10.2020 13:48
Son dakika haberi... Azerbaycan işgalci Ermenistan'ın saldırılarına sert yanıt veriyor. Birçok bölge işgalden kurtarıldı. Ermenistan'a ait silah ve araçlar da ele geçirildi. A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak son gelişmeleri Terter'den aktarırken, ele geçirilen araçlar görüntülendi. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu ise sivillerin hedef alındığı Gence'de neler yaşandığını aktardı. İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara...

Son dakika haberi... Azerbaycan işgalci Ermenistan'ın saldırılarına sert yanıt veriyor. Birçok bölge işgalden kurtarıldı. Ermenistan'a ait silah ve araçlar da ele geçirildi. A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak son gelişmeleri Terter'den aktarırken, ele geçirilen araçlar görüntülendi. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu ise sivillerin hedef alındığı Gence'de neler yaşandığını aktardı. İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara...

Son dakika: Azerbaycanda cephe hattında son durum ne? A Haber ekipleri sıcak bölgeden aktardı! İşte saldırıların ardından ortaya çıkan manzara SON DAKİKA: AZERBAYCAN'DA CEPHE HATTINDA SON DURUM NE? A HABER EKİPLERİ SICAK BÖLGEDEN AKTARDI! İŞTE SALDIRILARIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN MANZARA

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