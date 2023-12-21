21 Aralık 2023, Perşembe
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Son dakika | AYM'den Can Atalay kararı! İkinci defa hak ihlali dedi
Son dakika haberi...AYM, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi.