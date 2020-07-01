Son dakika: Astana Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'den kritik mesajlar | Video izle

Son dakika haberi.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" saat 14.00'te başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Ruhani toplantıda Suriye'deki son durumu masaya yatırıyor. Başkan Erdoğan konuşmasında "Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir." dedi.

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin video konferans yöntemiyle bir araya geleceği Astana Zirvesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Ruhani toplantıda Suriye'deki son durumu değerlendiriyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



İRAN VE RUSYA'YA TAZİYE

Suriye temalı toplantılarımızın altıncısında video konferansla da olsa sizlerle bir araya gelmekten çok memnun. İran ve Rus halklarına taziyelerimi sunuyorum, hala tedavi gören kişilere acil şifa diliyorum.



KORONAVİRÜS MESAJI

Türkiye olarak salgınla mücadele sürecinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermenin yanında, dost ve kardeşlerimize de yardımcı olduk. Yarım milyonu aşkın insanın hayatına mal olan bu musibetten en kısa zamanda kurtulmayı temenni ediyoruz.



SURİYE İÇİN İSTİKRAR VURGUSU

Astana formatındaki barış süreci, Suriye'de istikrar için önemli katkılar sağladı. Bugünkü toplantımıza bu ivmeyi devam ettireceğimize inanıyoruz. Etnik kimliğine, kökenine, inancına bakmadan milyonlarca Suriyeliye kucak açtık. Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak insani dramın önüne geçtik. Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.

Bugünkü toplantımızı bu ideal yolunda atılmış bir adım olarak görüyoruz. Yapacağımız istişarelerin Suriyeli kardeşlerimiz ve tüm bölgemiz için hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.







ASTANA TOPLANTILARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, en son Ankara'daki toplantıda bir araya gelmişti. Geçtiğimiz eylül ayındaki toplantının ardından zirvenin Mart ayı başında Tahran'da yapılması planlanıyordu. Ancak salgın, zirvenin İran'da gerçekleşmesine imkan vermedi. Salgınla mücadele devam ettiği için video konferans seçeneği gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani video konferans ile görüşülüyor. Böylece Astana formatındaki zirvenin 6'ncı toplantısı gerçekleştiriliyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" saat 14.00'te başladı.