Antalya'nın Manavgat'taki yangını başlatan zanlı tutuklandı! 16 yaşındaki C.Y. (16) cezaevine gönderildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ilçe merkezindeki yangını çıkaran C.Y. (16) tutuklandı. Manavgat merkezde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak 30 Temmuz tarihinde gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

4 GÜN BOYUNCA SORGULANDI

Bu kapsamda elde edilen deliller, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yangını C.Y.'nin çıkardığı belirlendi. Geçen cuma günü polis ekiplerince yakalanan C.Y., emniyet müdürlüğünde 4 gün sorgulandı.

"KASTEN ORMAN YAKMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Yangını kendisinin çıkarmadığını iddia eden C.Y., polisin delillerine ise itiraz edemedi. Bugün adliyeye sevk edilen C.Y., savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi tarafından da ifadesi alınan C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.