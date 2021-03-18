18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Ankara'dan ABD'ye HDP tepkisi: Yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz

Son dakika: Ankara'dan ABD'ye HDP tepkisi: Yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2021 13:37
Güncelleme:18.03.2021 13:56
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Washington'dan gelen açıklamalara "Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz" yanıtını verdi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Türkiyeden ABDye HDP tepkisi TÜRKİYE'DEN ABD'YE HDP TEPKİSİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara'dan ABD'ye HDP tepkisi
Ankara'dan ABD'ye HDP tepkisi
HDP'nin kapatılması ile ilgili flaş açıklamalar
HDP'nin kapatılması ile ilgili flaş açıklamalar
Afrin'in PKK/PYD'nin kurtarılmasının 3.yılı
Afrin'in PKK/PYD'nin kurtarılmasının 3.yılı
THY'den duygulandıran 18 Mart Çanakkale Zaferi klibi
THY'den duygulandıran 18 Mart Çanakkale Zaferi klibi
İşte iddianamenin detayları
İşte iddianamenin detayları
MHP'de büyük kurultay günü
MHP'de büyük kurultay günü
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki! İmamoğlu tepki gösteren vatandaşı tehdit etti
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki! İmamoğlu tepki gösteren vatandaşı tehdit etti
Bahçeli: 2023 adayımız Sayın Erdoğan'dır
Bahçeli: 2023 adayımız Sayın Erdoğan'dır
Bahçeli: HDP açılmamak üzere kapatılmalı
Bahçeli: HDP açılmamak üzere kapatılmalı
Bahçeli'den CHP ve İP'e sert sözler
Bahçeli'den CHP ve İP'e sert sözler
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale mesajı
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale mesajı
Afrin’de 3 yılda neler değişti?
Afrin’de 3 yılda neler değişti?
Daha Fazla Video Göster