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Ankara'da askeri kışlaya sabotaj girişimi engellendi! Saldırgan yakalandı

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Giriş: 28.07.2021 22:54
Güncelleme:28.07.2021 22:56
Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.

Buradaki otları tutuşturarak kışla içinde yangın çıkaran kişi, kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

Kışladaki itfaiye aracının ve Polatlı Belediyesinin derhal müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

KUNDAKÇIYI VATANDAŞLAR YAKALADI

Kaçmaya çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

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