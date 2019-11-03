Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın! İlk görüntüler

Son dakika haberi... Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı. Bir anda alev kapladığı binaya ateş topuna döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk görüntüler...

Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kontrol altına alınan yangın nedeniyle gök bilim merkezinin kulesinde ağır hasar oluştu.

Ekiplerin yangını soğutma çalışması başlattı.