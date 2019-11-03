03 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.11.2019

Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın! İlk görüntüler

Son dakika haberi... Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı. Bir anda alev kapladığı binaya ateş topuna döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk görüntüler...

Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kontrol altına alınan yangın nedeniyle gök bilim merkezinin kulesinde ağır hasar oluştu.

Ekiplerin yangını soğutma çalışması başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Susurluk kazasının perde arkası! Araçta Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Sedat Edip Bucak vardı
Susurluk kazasının perde arkası! Araçta Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Sedat Edip Bucak vardı
Ankara'da korkutan yangın! Bir anda alev topuna döndü
Ankara'da korkutan yangın! Bir anda alev topuna döndü
Erdoğan'ın Suriye sınırındaki ziyareti ne anlama geliyor?
Erdoğan'ın Suriye sınırındaki ziyareti ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan Suriye sınırında!
Başkan Erdoğan Suriye sınırında!
Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi
Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi
17 yılda neler değişti?
17 yılda neler değişti?
DEAŞ'ın zekat emiri yakalandı
DEAŞ'ın "zekat emiri" yakalandı
Hükümetten #SeçilÖğretmen açıklaması
Hükümetten #SeçilÖğretmen açıklaması
NATO'dan açıklama: Hiçbir ülke Türkiye kadar...
NATO'dan açıklama: Hiçbir ülke Türkiye kadar...
Diyarbakır'da terör operasyonu! Etkisiz hale getirildiler
Diyarbakır'da terör operasyonu! Etkisiz hale getirildiler
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde rezalet!
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde rezalet!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ve Fransa'ya sert tepki
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ve Fransa'ya sert tepki
Daha Fazla Video Göster