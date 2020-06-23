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Son dakika: Almanya'da FETÖ'cülere üst düzey koruma! Almanya FETÖ'cü hain Adil Öksüz'ü NATO kışlasında sakladı iddiası|Video

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Giriş: 23.06.2020 13:23
Alman resmi makamlarının şahsi bilgileri koruma yasasını bahane ederek yerini gizlediği FETÖ’cü Adil Öksüz’ün, Almanya’nın Heidelberg kentinde bulunan eski bir ABD kışlasında saklandığı ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar eden üst düzey FETÖ’cüler ilk olarak, Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Almanya’daki kışlada kaldı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olan firari Adil Öksüz’ün de kışlada aylarca kaldığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri İsmail Erel detayları canlı yayında aktardı.

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün aylarca "Campbell" kışlasının yanında bulunan ve ABD askerleri için yapılan "Mark-Twain-Village" sitesinde gizlendiği belirtiliyor. Alman hükümetinin gayrıresmi olarak korumaaltına aldığı ve hakkındaki soruları yanıtsız bıraktığı Öksüz'ün kaldığı yer, FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün de kaldığı ortaya çıkan Speyer kentinin yakınında. Mannheim-Ludwigshafen-Speyer ve Heidelberg gibi şehirlerde sürekli kaçak FETÖ'cülerin görülmesi veya bunların ortaya çıkması, FETÖ'cülerin bu bölgede yoğunlaştıklarını da gözler önüne seriyor.

120'DEN FAZLA FETÖ'CÜ
Habere göre Öksüz, hain darbe girişiminden sonra kaçtığı Almanya'da önce bu eski kışlada gizlendi. Almanya'nın mülteci krizi nedeniyle ihtiyaç duyduğu konutlar nedeniyle eski kışlanın ve yanındaki sitenin bir dönem mülteci yurdu olarak kullanıldığı, Öksüz'ün de o sırada orada barındığı belirtiliyor. Toplamda 120'den fazla FETÖ'cünün gelip burada kaldığı, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu ileri sürülüyor.

ESKİ KIŞLADA...

Campbell kışlasında görev yapan NATO askerleri 2013 yılında İzmir'e atanmıştı. Kışla önce Alman devletinin gayrımenkul işlerine bakan Federal Emlak Dairesi'ne, geçtiğimiz ay ise Heidelberg belediyesine satılmıştı. Kışlanın hemen yanında Mark-Twain-Village sitesi de aynı şekilde belediyeye devredildi. Burada 1200 konut inşa edilmesi planlanıyor. Almanya'yı "yeni üs" ilan eden FETÖ'nün çalışmaları bu ülkede tüm hızıyla sürüyor.

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