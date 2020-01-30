BİZE ULAŞIN
30.01.2020
Son dakika: AK Parti'den Yunan vekilin bayrak provokasyonuna sert tepki
Son dakika haberine göre; Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosunda (AP) çirkin bir provokasyona imza attı. Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı ve haddini aşan sözler sarf etti. Bu skandal olayla ilgili A Haber'e konuşan AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, “Ortadoğu için DEAŞ ne ise, ırkçılar Avrupa’nın DEAŞ’ıdır. Türkiye olmasa Yunanistan darmadağın olur. Hem insani bir şey yapıyoruz hem de demokrasiyi koruyoruz. Avrupa Birliği bu faşistlere karşı önlem almazsa bir gün bir faşist çıkıp Avrupa Birliği bayrağını da paramparça edecek” İfadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.