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30.01.2020

Son dakika: AK Parti'den Yunan vekilin bayrak provokasyonuna sert tepki

Son dakika haberine göre; Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosunda (AP) çirkin bir provokasyona imza attı. Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı ve haddini aşan sözler sarf etti. Bu skandal olayla ilgili A Haber'e konuşan AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, “Ortadoğu için DEAŞ ne ise, ırkçılar Avrupa’nın DEAŞ’ıdır. Türkiye olmasa Yunanistan darmadağın olur. Hem insani bir şey yapıyoruz hem de demokrasiyi koruyoruz. Avrupa Birliği bu faşistlere karşı önlem almazsa bir gün bir faşist çıkıp Avrupa Birliği bayrağını da paramparça edecek” İfadelerini kullandı.

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