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28.10.2019
Son dakika: AK Parti'den flaş 3600 ek gösterge açıklaması |Video
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Çelik, bir basın mensubunun "3600 ek göstergesiyle ilgili düzenleme çıkacak mı? 3600 ek gösterge çalışmaların son durum ne?" sorularını yanıtladı. Çelik, ''Memurlara 3600 ek göstergeye pozitif yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. '' ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.
Çelik, bir basın mensubunun "3600 ek göstergesiyle ilgili düzenleme çıkacak mı? 3600 ek gösterge çalışmaların son durum ne?" sorularını yanıtladı.
Çelik, ''Memurlara 3600 ek göstergeye pozitif yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. '' ifadelerini kullandı.
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