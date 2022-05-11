11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Son dakika: AK Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sığınmacı' açıklamalarına sert tepki
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sığınmacı' politikasına sert tepki. Sözcü Çelik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler sarf eden CHP'li Kılıçdaroğlu'na ateş püsküren Sözcü Çelik, "Esad rejimi ile kim empati yapıyorsa maşa kendileridir" dedi. Sığınmacıların ölüme terk edilmeyeceğini de dile getiren Çelik, "Katillerin ellerine bırakmayacağız" şeklinde konuştu.