AK Parti'den ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki: Tükürüyoruz!

Son dakika haberi... ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısı kararına çok sert tepki: Bu karara tükürüyoruz. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Senatosu'nda alınan Ermeni tasarısı kararına sert tepki gösterdi. Mehmet Akif Ersoy'un, "Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanına asrın" sözlerini hatırlatan Akbaşoğlu, "Biz Amerikan Senatosu'nun bu kararını yok hükmünde görüyor ve bu karara tükürüyoruz" ifadelerini kullandı.