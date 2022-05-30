Son dakika | AK Parti'de kritik MYK toplantısı sona erdi! Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarda bulundu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplandı. Toplantıda, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında görüşme trafiği ele alındı. Suriye'nin kuzeyine başlatılması beklenen yeni harekat da MYK gündemindeydi. Öte yandan fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve sonuçları gözden geçirildi. Sona eren kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik burada yaptığı açıklamada "Bizimle konuşmak yerine bizi tehdit etmeye kalkıyorlar. Nasıl konuşmaları gerektiğini öğrenmeleri lazım...Türkiye İttifakın temel çerçevesinde şimdiye kadar üzerine düşeni yaptı. Bu nedenle bu uyarıları yapıyor." dedi.

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