30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | AK Parti'de kritik MYK toplantısı sona erdi! Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika | AK Parti'de kritik MYK toplantısı sona erdi! Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2022 20:26
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplandı. Toplantıda, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında görüşme trafiği ele alındı. Suriye'nin kuzeyine başlatılması beklenen yeni harekat da MYK gündemindeydi. Öte yandan fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve sonuçları gözden geçirildi. Sona eren kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik burada yaptığı açıklamada "Bizimle konuşmak yerine bizi tehdit etmeye kalkıyorlar. Nasıl konuşmaları gerektiğini öğrenmeleri lazım...Türkiye İttifakın temel çerçevesinde şimdiye kadar üzerine düşeni yaptı. Bu nedenle bu uyarıları yapıyor." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar
Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar
Manisa’da heyecanlandıran keşif
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Batı’nın İslam düşmanlığına tepki!
Batı’nın İslam düşmanlığına tepki!
Operasyon nasıl olacak?
Operasyon nasıl olacak?
Beton saksı eziyeti!
Beton saksı eziyeti!
Ege’de en büyük ortak tatbikat!
Ege’de en büyük ortak tatbikat!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Suriye’ye 5. harekatta geri sayım!
Suriye’ye 5. harekatta geri sayım!
İşte Zor Mağar’daki teröristler!
İşte Zor Mağar'daki teröristler!
Kılıçdaroğlu’nun tartışılan siyaseti!
Kılıçdaroğlu’nun tartışılan siyaseti!
CHP yandaşı Can Ataklı’dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyanı! İflah olmayacak bu adam
CHP yandaşı Can Ataklı'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyanı! İflah olmayacak bu adam
Bülent Ecevit’in CHP hakkındaki sözleri gündem oldu! Bunlar CHP mirasçısı olamaz
Bülent Ecevit'in CHP hakkındaki sözleri gündem oldu! Bunlar CHP mirasçısı olamaz
Daha Fazla Video Göster