07 Mart 2022, Pazartesi
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SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Ukrayna’da saldırıya uğrayan A Haber ekibine geçmiş olsun mesajı
Son dakika... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sahadaki arkadaşlarımız A Haber ekibindeki Orhan Sali, kameraman Taha Hazar, CNNTÜRK'te Samet Güner, Caner Enver Kınacı, Habertürk'ten Yeni Şafak'tan Adem Metan, Çetiner Çetin savaşın ortasında kaldılar. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.