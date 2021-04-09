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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'a "diktatör" diyen İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 10:46
Güncelleme:09.04.2021 11:26
Son dakika haberine göre İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ifadelerine tepki gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza utanmadan “diktatör” diyorlar. Sonra da “ama göçmenler konusunda Erdoğan’la işbirliği yapmalıyız” diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur." diyerek sert çıktı. Çelik, "Avrupa’nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın sonra konuşun!" dedi.
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