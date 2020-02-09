09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.02.2020

Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Antalya'daki trafik kazasında yaralandı! İlk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, trafik kazasında yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler.

Son dakika haberine göre; Genel Başkan Yardımcısı , eski Büyükşehir Belediye Başkanı ile eski Büyükşehir Belediye Başkanı , trafik kazasında yaralandı.

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın içinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Antalyadaki trafik kazasında yaralandı! İlk görüntüler |Video OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 karayolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan otomobil ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın bulunduğu VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DETAYLAR GELİYOR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Antalya'da trafik kazası! Özhaseki yaralandı
Antalya'da trafik kazası! Özhaseki yaralandı
Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği
HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği
Yolcu uçağında dehşet anları kameraya yansıdı
Yolcu uçağında dehşet anları kameraya yansıdı
Pegasus uçağında son durum!
Pegasus uçağında son durum!
Erdoğan'dan Trump'ın Filistin planına tepki
Erdoğan'dan Trump'ın Filistin planına tepki
MSB'den Bizler Türk milletinin gücüyüz paylaşımı
MSB'den "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı
TSK'dan askeri kritik bölgeye sevkiyat
TSK'dan askeri kritik bölgeye sevkiyat
Tüm kurumlar seferber oldu!
Tüm kurumlar seferber oldu!
AK Parti'den Akıncı'nın açıklamalarına tepki
AK Parti'den Akıncı'nın açıklamalarına tepki
Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme!
Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme!
FETÖ'den sonra kimler Meclis'i hedef alıyor? İlker Başbuğ'dan zamanlaması manidar çıkış
FETÖ'den sonra kimler Meclis'i hedef alıyor? İlker Başbuğ'dan zamanlaması manidar çıkış
Daha Fazla Video Göster