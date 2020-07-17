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Son dakika: AK Parti, CHP'li İBB'nin suya yüzde 35'lik zam talebini yüzde 12.6'ya indirdi

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Giriş: 17.07.2020 00:18
Son dakika haberi... İstanbul'da belediye başkanı olmak için seçimden önce türlü taklalar atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonraki süreçte yaptığı zam yağmuruna bir yenisi eklendi. CHP'li İBB suya yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. AK Parti ve MHP sıraları zammı yüzde 12.6 oranında tuttu. İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.
CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam
CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam
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