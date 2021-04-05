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Son dakika: Afyonkarahisar Valiliğinden Sözcü Gazetesi'ne flaş "Atatürk Evi" yanıtı

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Giriş: 05.04.2021 08:54
Güncelleme:05.04.2021 09:06
Sözcü Gazetesi, Atatürk evi üzerinden yine yalan bir habere imza attı. Gazete, Atatürk'ün evinin İscehisar'da olduğunu öne sürdü. Ve harap halde restore edilmediğini yazdı. Ancak, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu bu iddiaları fotoğraflarla bir bir çürüttü. Eroğlu, "Atatürk evi İncehisar'da değil Şuhut ilçemizdedir" mesajını paylaştı.
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Sözcü Gazetesi'ne flaş Atatürk Evi yanıtı
Sözcü Gazetesi'ne flaş "Atatürk Evi" yanıtı
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