Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Son dakika: Afyonkarahisar Valiliğinden Sözcü Gazetesi'ne flaş "Atatürk Evi" yanıtı Giriş: 05.04.2021 08:54 Güncelleme:05.04.2021 09:06 Sözcü Gazetesi, Atatürk evi üzerinden yine yalan bir habere imza attı. Gazete, Atatürk'ün evinin İscehisar'da olduğunu öne sürdü. Ve harap halde restore edilmediğini yazdı. Ancak, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu bu iddiaları fotoğraflarla bir bir çürüttü. Eroğlu, "Atatürk evi İncehisar'da değil Şuhut ilçemizdedir" mesajını paylaştı. DİĞER