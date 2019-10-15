Son dakika... ABD'nin Münbiç kararı ne anlama geliyor? Murat Akgün canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi... ABD Münbiç'ten askerlerini çektiğini duyurdu. ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekilmesi ne anlama geliyor? Türkiye'ye daha önce 3 ay içerisinde Münbiç'ten çekileceğini söyleyen ABD, bu sözünün üzerinden 1 sene geçtikten sonra durmasının sebebi 'Barış Pınarı' harekatı mı? Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün "Münbiç'e doğru ilerliyoruz" açıklamasının bu kararda etkili oldu mu? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, tüm bu soruların yanıtı canlı yayında anlattı.