15 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.10.2019

Son dakika... ABD'nin Münbiç kararı ne anlama geliyor? Murat Akgün canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi... ABD Münbiç'ten askerlerini çektiğini duyurdu. ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekilmesi ne anlama geliyor? Türkiye'ye daha önce 3 ay içerisinde Münbiç'ten çekileceğini söyleyen ABD, bu sözünün üzerinden 1 sene geçtikten sonra durmasının sebebi 'Barış Pınarı' harekatı mı? Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün "Münbiç'e doğru ilerliyoruz" açıklamasının bu kararda etkili oldu mu? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, tüm bu soruların yanıtı canlı yayında anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ABD'nin Münbiç kararı ne anlama geliyor?
ABD'nin Münbiç kararı ne anlama geliyor?
ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı
ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı
Kızıltepe’de yaralanan vatandaşlar hastanelere getiriliyor
Kızıltepe’de yaralanan vatandaşlar hastanelere getiriliyor
Tel Abyad'da YPG-PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Tel Abyad'da YPG-PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Resulayn'da terör örgütü PYD mevzileri böyle vuruldu
Resulayn'da terör örgütü PYD mevzileri böyle vuruldu
Teröristlerin sözde elebaşları kaçmaya başladı
Teröristlerin sözde elebaşları kaçmaya başladı
İşte Trump’ın görüştüğü terörist Şahin Cilo
İşte Trump’ın görüştüğü terörist Şahin Cilo
Tel Abyad'ın güneyine bombardıman
Tel Abyad'ın güneyine bombardıman
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Mardin Kızıltepe'ye havanlı saldırı! Teröristler yine sivilleri hedef aldı
Mardin Kızıltepe'ye havanlı saldırı! Teröristler yine sivilleri hedef aldı
Canlı yayında Türkiye ve Erdoğan tartışması
Canlı yayında Türkiye ve Erdoğan tartışması
HDP’li Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı
HDP’li Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster