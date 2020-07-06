Son dakika: ABD'li Archaeology dergisinden Ayasofya ve İstanbul için skandal ifadeler! Tepki yağıyor |Video

Son dakika haberi... Ayasofya'nın müze statüsünden camiye çevrilmesi konusu Türkiye gündemindeki yerini koruduğu kadar uluslararası medyada da en çok konuşulan konulardan biri. ABD'de yayın yapan köklü Archaeology dergisi Ayasofya ve İstanbul için skandal ifadeler kullandı. Kapağında Ayasofya Camii'nden “Büyük Katedral” olarak bahseden dergi, İstanbul için de "Constantinopole" ifadelerini kullandı. Dergiye bu konuyla ilgili tepkiler yağıyor.

Ayasofya'nın müze statüsünden camiye çevrilmesi konusu Türkiye gündemindeki yerini koruduğu kadar uluslararası medyada da en çok konuşulan konulardan biri. ABD'de yayın yapan köklü Archaeology dergisi Ayasofya ve İstanbul için skandal ifadeler kullandı. Son sayısında kapağında Ayasofya Camii'nden "Büyük Katedral" olarak bahseden dergi, İstanbul için de "Constantinopole" ifadelerini kullandı.

ÇİRKİN BAŞLIK!

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine neden oldu. Derginin sosyal medya hesabı tepki yağmuruna tutuldu. Telefonları da tepkisini dile getirmek için arayanlar nedeniyle kilitlendi. Derginin İslam dünyası ve Türkiye'den özür dilemesini ve haberi düzeltmesini talep etti.