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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

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Giriş: 16.08.2020 20:18
Güncelleme:16.08.2020 20:22
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. İkilinin son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelen Doğu Akdeniz'de yaşanan son durumu ele aldıkları belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ne düzenlediği ziyaret kapsamında ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ve Yunanistan arasında son günlerde yükselen tansiyon ve Doğu Akdeniz'deki son durumun
ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Çavuoğlu'nun ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili tepki çeken sözlerini de dile getirdiği ifade edildi.

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