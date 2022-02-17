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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını bekliyoruz

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Giriş: 17.02.2022 19:28
Güncelleme:17.02.2022 19:28
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Ukrayna gerilimi hakkında son detayları paylaştı. Blinken, “Rusya’nın sahadan çekildiğini görmüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını bekliyoruz” dedi.

SON DAKİKA | ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Ukrayna gerilimi ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

Blinken, "Rusya'nın sahadan çekildiğini görmüyoruz. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını bekliyoruz" dedi.

Blinken, "Rus basınında savaş çanları yüksek sesle çalıyor. 150 binden fazla asker hala Ukrayna sınırında." açıklamasını yaptı.

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