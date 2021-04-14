Son dakika: A Haber canlı yayında darbe itirafında bulunan Can Ataklı'ya ve AK Parti seçmenine hakaret eden Ufuk Söylemez'e sert tepki

Sunucu Can Ataklı, bildirici amiraller ile ilgili konuştu. "Bir darbenin eşiğinden dönüldü" itirafında bulunan Ataklı, amirallerin bildirisi için "bir darbenin ilk işaret fişeği" yorumunu yaptı. Eski Bakan Ufuk Söylemez ise 11 milyon üyesi bulunan AK Parti'nin seçmenine ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu. Söylemez, üye sayısıyla adeta rekora giden AK Parti seçmeniyle ilgili skandal sözlere imza attı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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