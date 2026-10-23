İsrail Gazze'de bir evi vurdu: Hamad ailesine ait ev vuruldu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdü. Bu kez Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Hamad ailesine ait ev savaş uçaklarıyla hedef alındı; konut tamamen yıkılırken çevredeki evler de hasar gördü. Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı, kurtarma ekipleri yaralıları enkazdan çıkararak hastaneye sevk etti. Gazze'de son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Açıklanan toplam can kaybı 74 bin 498'e, yaralı sayısı ise 175 bin 616'ya yükseldi.