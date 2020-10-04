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Son dakika: A Haber bombalanan Terter'de! Canlı yayınında bomba sesleri
Son dakika haberi... Dağlık Karabağ Operasyonu'nun 8. Gününde cephe hattına neler oluyor? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayında dün bölgede Türk gazetecilerin hedef alındığı bölgeyi gösterirken canlı yayında bomba sesleri duyuldu. Panik anları böyle görüntülendi. Son dakika haberi... Dağlık Karabağ Operasyonu'nun 8. Gününde cephe hattına neler oluyor? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayında dün bölgede Türk gazetecilerin hedef alındığı bölgeyi gösterirken canlı yayında bomba sesleri duyuldu. Panik anları böyle görüntülendi.