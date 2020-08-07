Son dakika: 7 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! Artış sürüyor günlük test sayısı 57 bin sınırında...

7 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı. Son dakika gelişmesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Günlük test sınırı ise 57 bin sınırına dayandı. İşte 7 Ağustos 2020 Cuma günü itibariyle Türkiye'nin koronavirüs verilerindeki son durumu...

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 7 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 56 bin 726 yeni test yapıldı, 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1028 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, vaka sayısı 238 bin 450, vefat sayısı 5 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

"TEDBİRDE TEYAKKUZ HALİNDE OLMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı" ifadelerini kullandı.