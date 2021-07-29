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Son dakika: 5 ilde 10 noktada yangın! Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal son durumu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 29.07.2021 11:27
Son dakika haberi... Yurdun farklı noktalarında devam eden yangınlarda son durum ne? Antalya, Osmaniye, Adana, Mersin ve Kayseri'deki yangınlarda son dakika gelişmeleri neler? Yerleşim yerleri ne durumda? Sabotaj iddiasıyla ilgili bir gelişme var mı? Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, son durumu A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Aybal, "Çalışmalar çok şiddetli rüzgarın altında hatta hava gücü helikopterlerimiz bazen de uçamıyorlar." dedi.
5 ilde 10 noktada yangın! Son durumu A Haberde anlattı 5 İLDE 10 NOKTADA YANGIN! SON DURUMU A HABER'DE ANLATTI
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