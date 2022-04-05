05 Nisan 2022, Salı
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Son dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki terör operasyonu hakkında bilgi verdi. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.