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Son dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 14.12.2021 10:19
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı PKK'ya darbe üstüne darbe vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.
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