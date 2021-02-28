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Son dakika: 28 Şubat postmodern darbe nasıl yapıldı? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat A Haber'de anlattı: 28 Şubat'ı Türkiye benden öğrendi

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Giriş: 28.02.2021 14:11
Güncelleme:28.02.2021 15:02
Son dakika haberi... Türk siyasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat sürecinin 24. yılı. Peki 28 Şubat'ta neler olmuştu? Demokrasi nasıl tank paletlerinin altında ezildi? Milli irade nasıl yok sayıldı? Postmodern darbe adı altında gerçekleşen zulümün baş aktörleri kimlerdi? O acı günlerde neler yaşandı? Asker 28 Şubat'ta nasıl müdahale etti? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat A Haber canlı yayınında anlattı. Donat, "Türkiye 28 Şubat'ı benden öğrendi" ifadelerini kullanarak "Hoca'nın adil düzen sözü Türkiye'de bir takım çevreleri ve Batı'yı rahatsız etti" dedi. İşte öncesiyle ve sonrasıyla 38 Şubat süreci...

Son dakika haberi... Türk siyasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat sürecinin 24. yılı. Peki 28 Şubat'ta neler olmuştu? Demokrasi nasıl tank paletlerinin altında ezildi? Milli irade nasıl yok sayıldı? Postmodern darbe adı altında gerçekleşen zulümün baş aktörleri kimlerdi? O acı günlerde neler yaşandı? Asker 28 Şubat'ta nasıl müdahale etti? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat A Haber canlı yayınında anlattı. Donat, "Türkiye 28 Şubat'ı benden öğrendi" ifadelerini kullanarak "Hoca'nın adil düzen sözü Türkiye'de bir takım çevreleri ve Batı'yı rahatsız etti" dedi. İşte öncesiyle ve sonrasıyla 38 Şubat süreci...

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