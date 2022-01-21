21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SON DAKİKA: 21 Ocak Türkiye vaka vefat aşılama rakamları! Sağlık Bakanı Koca'dan maske açıklaması

SON DAKİKA: 21 Ocak Türkiye vaka vefat aşılama rakamları! Sağlık Bakanı Koca'dan maske açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2022 20:09
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs vaka, vefat ve aşılama rakamlarını covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden günlük açıkladı. Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun." açıklamalarında bulundu.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

181 KİŞİ VEFAT ETTİ

21 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 72 bin 555 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 oldu.

Bir günde toplam 416 bin 453 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 87 bin 192 olarak kaydedildi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU (21 OCAK)

BAKAN KOCA: MASKE KULLANIMINDA ISRAR EDİLMELİ

Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 84,17 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,36 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 140 milyon 556 bin 373'a yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

SON DAKİKA: 21 Ocak Türkiye vaka vefat aşılama rakamları! Sağlık Bakanı Koca’dan maske açıklaması
SON DAKİKA: 21 Ocak Türkiye vaka vefat aşılama rakamları! Sağlık Bakanı Koca'dan maske açıklaması
RTÜK’ten flaş Sedef Kabaş açıklaması
RTÜK'ten flaş Sedef Kabaş açıklaması
Açız diyen kadın hakkında açıklama
"Açız" diyen kadın hakkında açıklama
Körfez ülkelerinden dev Türkiye planı
Körfez ülkelerinden dev Türkiye planı
Bakan Akar’dan Afrin’deki terör saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Akar’dan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama
Rusya, Ukrayna’yı işgal eder mi? Karadeniz’de büyük savaş mı çıkıyor? Türkiye krizde nasıl rol oynuyor?
Rusya, Ukrayna'yı işgal eder mi? Karadeniz'de büyük savaş mı çıkıyor? Türkiye krizde nasıl rol oynuyor?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Görüşmeden ne sonuç çıktı? Çarpıcı değerlendirme
Görüşmeden ne sonuç çıktı? Çarpıcı değerlendirme
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Kar yurda giriş yaptı!
Kar yurda giriş yaptı!
Sedef Kabaş’tan TELE 1’de skandal sözler!
Sedef Kabaş'tan TELE 1'de skandal sözler!
Doktoru bıçaklayana 16 yıl hapis
Doktoru bıçaklayana 16 yıl hapis
Daha Fazla Video Göster