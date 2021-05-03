Son dakika: 18 yaş üstüne aşı ne zaman? Rus aşısı ne zaman uygulanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgedeki salgın sürecini değerlendirmek üzere Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'de toplantılar gerçekleştirdi. Tedbirlerin etkisinin kısa sürede görüldüğünü belirten Bakan Koca, test sayıları üzerinden atılan iftiralara tepki gösterdi. Koronavirüs aşılama sürecini hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek'' dedi. Koca, "Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılama konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN