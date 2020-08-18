Son dakika: 15 yıl önce öldürülmüştü! Refik Hariri suikastında karar çıktı

Son dakika haberi... Lübnan'da 15 yıl önce suikasta uğrayarak öldürülen eski Başbakan Refik Hariri'nin ölümünde Hizbullah'ın rolüne ilişkin bir kanıt olmadığı belirtildi. Karar BM destekli Lübnan Özel Mahkemesi tarafından verildi.

Birleşmiş Milletler Destekli Lübnan Mahkemesi, 15 yıl önce suikasta uğrayan Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin ölümüne ilişkin son kararı verdi. Mahkeme, suikasta dair Hizbullah'ın bir rolü olmadığını belirtti. Mahkeme, Hizbullah'ı işaret eden hiçbir somut delil bulunmadığını vurguladı.

HİZBULLAH MAHKEMEYİ TANIMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Mahkemeyi ve kararını kabul etmeyen Hizbullah örgütü, suikastı İsrail'in işlediğini öne sürerek söz konusu mahkemenin kararlarıyla kendisinden intikam alındığını iddia ediyordu.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, birkaç gün önceki televizyon konuşmasında Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin açıklayacağı karara işaret ederek, şunları söylemişti:

"Karar ne olursa olsun bizim için yok hükmündedir. Hizbullah'ı hedef almak için Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesini fırsata çevirmek isteyenler var."