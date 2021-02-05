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Son dakika :15 Temmuz davasında yargılanan Osman Kavala için flaş karar: Tutukluluğu devam edecek

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Giriş: 05.02.2021 15:45
Güncelleme:05.02.2021 15:45
15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin haklarında "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in yargılandıkları davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmada, iş insanı Leyla Alaton'un tanıklığına başvuruldu. Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ahmet Şık’ın da izleyici olarak hazır bulunduğu duruşmayı, bazı ülkelerin Büyükelçi ve Başkonlosları ile temsilcileri de izledi. Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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