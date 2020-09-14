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14 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca: Tek tek mücadele edemeyiz...

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Giriş: 14.09.2020 19:49
Güncelleme:14.09.2020 19:50
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 14 Eylül Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç kişi vefat etti? 14 Eylül yeni vaka sayısı kaç? Günlük kaç test yapıldı? İşte 14 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunun detayları... Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla uyardı. Bakan Koca; "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım." sözleriyle vatandaşları uyardı.

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 14 Eylül Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç kişi vefat etti? 14 Eylül yeni vaka sayısı kaç? Günlük kaç test yapıldı? İşte 14 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunun detayları... Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla uyardı.

Bakan Koca; "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım." sözleriyle vatandaşları uyardı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
14 Eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
14 Eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
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