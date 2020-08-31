Son dakika: 110 binden fazla kişiye test yapıldı! İşte 31 Ağustos günlük yeni vaka sayısı...

Son dakika haberine göre; 31 Ağustos koronavirüs verileri belli oldu. 110 binden fazla kişiye bugün virüs testi yapılırken 1.587 kişiye daha yeni tanı konuldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.