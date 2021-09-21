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SOLOTÜRK pilotları A Haber'de

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Giriş: 21.09.2021 12:46
TEKNOFEST kapsamında gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK pilotları Hava Pilot Binbaşı Emre Mert ve Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan A Haber canlı yayınına konuk oldu. Muhabir Mahmut Keşan’ın sorularını yanıtladı.

SOLOTÜRK Çekya'dan ülkemizi temsil etti. Yurtdışından bugün gelen SOLOTÜRK ayağının tozuyla TEKNOFEST'de gösterilerini yaptı.

Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, '' Çekya'da milletimizi vatanımızı bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. Ve yurda döndük. Şu an burada bulunmaktan çok mutluyuz. Arka arkaya çok güzel bir programımız var. Bu programların arasında TEKNOFEST'te bulunmak bize ayrı bir gurur verdi.'' dedi.

Hava Pilot Binbaşı Emre Mert, ''TEKNOFEST'te bulunmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Bunun öncesinde de Çekya'da ülkemizi temsil ettik ve bundan dolayıda çok mutluyuz, gururluyuz. Ve şu an TEKNOFEST alalnına geldik, halkımızla bir bütün olucaz.''

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