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Sokak ortasında kadına şiddet! Çocukların çığlıklarını dikkate almadan yere düşen kadını defalarca tekmeledi

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 11:00
Kadına şiddet anları bu kez İstanbul Esenyurt'tan bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Gecenin karanlığında, hem de evlatlarının gözü önünde bir kadın yerde defalarca tekmelendi. İşte o dehşet anları…
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