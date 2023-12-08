Sokak ortasında kadına şiddet! Çocukların çığlıklarını dikkate almadan yere düşen kadını defalarca tekmeledi

Kadına şiddet anları bu kez İstanbul Esenyurt'tan bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Gecenin karanlığında, hem de evlatlarının gözü önünde bir kadın yerde defalarca tekmelendi. İşte o dehşet anları…

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