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Sokak çağrısında bulundukları gençlerden Özgür Çelik’e tepki Korkaksınız korkak!

Sokak çağrısında bulundukları gençlerden Özgür Çelik'e tepki "Korkaksınız korkak!"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 01:52
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'li Özgür Özel Saraçhane'de düzenlenen konuşmada sokak çağrısında bulunmuştu. CHP kadroları sokağa çağırdıkları gençlerin hışmına uğradı. Eylemciler sokak çağrısı yapıp İBB binasında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e seslenen "Korkaksınız korkak. Neredeydiniz? Bırakın bu kolpayı" diyerek sert tepki gösterdi.
Sokak çağrısında bulundukları gençlerden Özgür Çelik’e tepki Korkaksınız korkak!
Sokak çağrısında bulundukları gençlerden Özgür Çelik’e tepki Korkaksınız korkak!
Sokak çağrısında bulundukları gençlerden Özgür Çelik'e tepki "Korkaksınız korkak!"
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