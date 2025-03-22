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Sokak çağrısı ve kurultaya kararı! Gazeteci Tayiz: Mayfatik soygun düzeni

Sokak çağrısı ve kurultaya kararı! Gazeteci Tayiz: Mayfatik soygun düzeni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 09:55
Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmaları ve Özgür Özel’in sokak çağrıları ile kurultaya kararını A Haber’de değerlendiren gazeteci Kurtuluş Tayiz, “İddiaları kamuoyuna açıklayamıyorlar. Hiçbir açıklama yok ve ortada büyük bir yolsuzluk söz konusu. Firar eden isimler var ortada gerçekten mayfatik bir soygun düzeni var.” dedi.
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Sokak çağrısı ve kurultaya kararı! Gazeteci Tayiz: Mayfatik soygun düzeni
Mayfatik soygun düzeni
"Mayfatik soygun düzeni"
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