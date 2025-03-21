21 Mart 2025, Cuma
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Sokak çağrılarının perde arkası! Gazeteci Güngör Yavuzaslan: En çok CHP’ye zarar verir
Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü lideri olarak suçlandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını ve CHP lideri Özgür Özel’in sokak çağrılarını A Haber’de değerlendiren gazeteci Güngör Yavuzaslan, “Türkiye İmamoğlu'ndan büyüktür. Hiç kimse kusura bakmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adalet sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti CHP'den de büyüktür. Sokak çağrıları en çok CHP’ye zarar verir.” dedi.