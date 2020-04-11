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11.04.2020

Sokağa çıkma yasağının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmasının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu tarihi bir düşüş gösterdi. Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul'daki yollar boş kaldı. Aynı sakinliği yaşayan yerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu aktardı...

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