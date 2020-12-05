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Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü! Antalya bu merkezden kontrol ediliyor

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Giriş: 05.12.2020 12:49
Güncelleme:05.12.2020 13:00
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Cadde ve meydanlardaki son durumu, A Haber muhabiri Yasin Anzerli, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Sistemi Merkezinden aktardı. Kısıtlama 3 bin 461 kamera ile takip ediliyor. 19 ilçe bu kameralar ile denetleniyor.

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