Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Hafta sonu nereler açık olacak?

Son dakika haberine göre; Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'de başlıyor. Vatandaşlar cumartesi ve pazar günü uygulanacak yasak sırasında nereler açık olacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte tam 56 saat sürecek kısıtlama hakkında bilmeniz gerekenler.

Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar gününü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00'te ise sona erecek. Peki nereler açık olacak, ulaşım nasıl yapılacak?

FIRINLAR KAPANMAYACAK

Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yasağın uygulanacağı hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruh satlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Ama daha önceki yasaklarda olduğu gibi ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak.

LOKANTALARDA PAKET SERVİS

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için, araç kullanmamak şartıyla, ikâmetlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.

Bayilerden gazetelerini alabilecek. Lokanta ve restoranlar, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

SEYAHAT TOPLU ULAŞIMLA

Şehirlerarası seyahatler ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) ile yapılabilecek. Özel araçla şehirlerarası seyahat, izne tabi olacak.

Farklı mazereti bulunan kişiler toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik-kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Ganyan, İddia ve Milli Piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon-ganyan yatırma işlemi yapılacak.

KİMLER DIŞARI ÇIKABİLECEK?

Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli-vasi veya refakatçileri.

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla).

Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler. İnşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlarda çalışanlar.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan kişiler, doktor raporu ile sevk olan ve-veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve ikâmet ettiği yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

İbadethanelerdeki din görevlileri, cemevlerinde görevli olanlar. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gönüllü çalışanları.

Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.