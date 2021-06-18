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Soğuk savaş sonrası İslam dini neden hedef alındı? “İslam’ı modernize etme” söyleminin amacı ne?

A Haber
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Giriş: 18.06.2021 13:13
Güncelleme:18.06.2021 13:14
"İslam'ı modernize etme" söylemiyle bir çok batı ülkesinde camilere kadın imamlar atanıyor. Cami-kilise ve havrayı aynı çatı altında birleştirmeyi amaçlayan 'house of one' yani bir ev projesi hayata geçirilmek isteniyor. Peki batı ülkeleri, bu projelerle neyi amaçlıyor? Detayları A Haber’in hazırladığı dosya haberde…
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