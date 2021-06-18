Soğuk savaş sonrası İslam dini neden hedef alındı? “İslam’ı modernize etme” söyleminin amacı ne?

"İslam'ı modernize etme" söylemiyle bir çok batı ülkesinde camilere kadın imamlar atanıyor. Cami-kilise ve havrayı aynı çatı altında birleştirmeyi amaçlayan 'house of one' yani bir ev projesi hayata geçirilmek isteniyor. Peki batı ülkeleri, bu projelerle neyi amaçlıyor? Detayları A Haber’in hazırladığı dosya haberde…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN