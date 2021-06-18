18 Haziran 2021, Cuma
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Soğuk savaş sonrası İslam dini neden hedef alındı? “İslam’ı modernize etme” söyleminin amacı ne?
"İslam'ı modernize etme" söylemiyle bir çok batı ülkesinde camilere kadın imamlar atanıyor. Cami-kilise ve havrayı aynı çatı altında birleştirmeyi amaçlayan 'house of one' yani bir ev projesi hayata geçirilmek isteniyor. Peki batı ülkeleri, bu projelerle neyi amaçlıyor? Detayları A Haber’in hazırladığı dosya haberde…