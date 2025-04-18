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Siyasi dedikodu ile ekonomiye saldırı! CHP’ye kayyum atanacak iddiasının perde arkası

Siyasi dedikodu ile ekonomiye saldırı! "CHP'ye kayyum atanacak" iddiasının perde arkası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 10:57
"CHP'ye kayyum atanacak" iddiasıyla sosyal medya üzerinden manipülasyon yapıldı ve Türkiye'de belirsizlik havası oluşturulmak istendi. Siyasi söylemlerle Türkiye ekonomisi hedef alındı. İddia sahibi olan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs “Gazetecilik faaliyeti” savunması yaparak adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Siyasi dedikodu ile ekonomiye saldırı! CHP’ye kayyum atanacak iddiasının perde arkası
Siyasi dedikodu ile ekonomiye saldırı!
Siyasi dedikodu ile ekonomiye saldırı!
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