18 Nisan 2025, Cuma
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Siyasi dedikodu ile ekonomiye saldırı! "CHP'ye kayyum atanacak" iddiasının perde arkası
"CHP'ye kayyum atanacak" iddiasıyla sosyal medya üzerinden manipülasyon yapıldı ve Türkiye'de belirsizlik havası oluşturulmak istendi. Siyasi söylemlerle Türkiye ekonomisi hedef alındı. İddia sahibi olan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs “Gazetecilik faaliyeti” savunması yaparak adli kontrolle serbest bırakıldı.