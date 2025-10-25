Siyasetin tartışmalı ismi: Ali Mahir Başarır! Provokasyonlarda başrolde o vardı

25 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 25.10.2025 14:59
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle tepki odağı oldu. Peki, Ali Mahir Başarır kimdir, daha önce hangi açıklamalarıyla gündem olmuştu ve provokasyonlarda neden öne çıkıyor? Tüm detaylar ve daha fazlası sıradaki haberimizde.
