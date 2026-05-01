İstanbul’da 1 Mayıs alarmı: Kuş uçurtulmuyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da herhangi bir provokasyonun yaşanmaması ve huzur ortamının bozulmaması için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi Merkezi’nden (KGYS) kentin nabzını tutan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ve kameraman Özden Kul, yüzlerce kamera ve gelişmiş teknolojik sistemlerle şehrin nasıl denetlendiğini yerinden aktardı. İstanbul Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın bizzat koordine ettiği çalışmalarla, provokasyon girişimlerine karşı adeta etten bir duvar örüldü.