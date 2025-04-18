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Sırrı Süreyya Önder’den umutlandıran haber: Tedaviye yanıt veriyor

Sırrı Süreyya Önder'den umutlandıran haber: Tedaviye yanıt veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 00:44
Meclis Başkanvekili ve DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle ağır bir ameliyata alınmıştı. 12 saat süren operasyonun ardından ilk günler olumsuz seyreden tablo, bu sabah umut verici gelişmelerle değişmeye başladı. Hayati riski hâlâ sürse de, doktorlar Önder’in tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve çevresel seslere tepki göstermeye başladığını açıkladı.
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Sırrı Süreyya Önder’den umutlandıran haber: Tedaviye yanıt veriyor
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