Sırrı Süreyya Önder’den umutlandıran haber: Tedaviye yanıt veriyor

Meclis Başkanvekili ve DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle ağır bir ameliyata alınmıştı. 12 saat süren operasyonun ardından ilk günler olumsuz seyreden tablo, bu sabah umut verici gelişmelerle değişmeye başladı. Hayati riski hâlâ sürse de, doktorlar Önder’in tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve çevresel seslere tepki göstermeye başladığını açıkladı.

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