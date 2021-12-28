28 Aralık 2021, Salı
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Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde terör yapılanmasına yönelik istihbari çalışmanın ardandan operasyon yaptı. Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde 8 adrese yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonda örgütsel döküman ve dijital veriler ele geçirildi.